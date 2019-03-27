Циципас не смог выйти в четвертьфинал турнира в Майами, уступив Шаповалову

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в 1/4 финала ATP турнира в Майами. В матче 1/8 финала он переиграл грека Стефаноса Циципаса - 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

В четвертьфинале турнира Шаповалов сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Денис Шаповалов (Канада, 20) - Стефанос Циципас (Греция, 8) - 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)