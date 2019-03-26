Циципас, Гоффен и Тиафо вышли в четвертый круг турнира в Майами

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в третьем круге турнира АТР в Майами обыграл итальянца Марко Чеккинато - 6:4, 6:4.

Также в четвертый круг вышли американец Фрэнсис Тиафо и грек Стефанос Циципас.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Давид Гоффен (Бельгия, 18) - Марко Чеккинато (Италия, 14) - 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 28) - Давид Феррер (Испания, WC) - 5:7, 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 8) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 6:4