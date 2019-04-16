Хорват Борна Чорич вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. В матче второго раунда он обыграл испанца Хайме Мунара – 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 26 минуты.

В третьем раунде девятый сеяный Чорич встретится с победителем пары Кеи Нишикори (Япония) – Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 9) – Хайме Мунар (Испания, WC) – 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4