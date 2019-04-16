Хорват Борна Чорич вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. В матче второго раунда он обыграл испанца Хайме Мунара – 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 26 минуты.
В третьем раунде девятый сеяный Чорич встретится с победителем пары Кеи Нишикори (Япония) – Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Борна Чорич (Хорватия, 9) – Хайме Мунар (Испания, WC) – 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4
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