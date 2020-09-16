Чилич обыграл Гоффена на турнире в Риме
13:48
Хорват Марин Чилич обыграл бельгийца Давида Гоффена в матче второго круга турнира ATP в Риме (Италия).
Чилич был сильнее в обоих сетах — 6:2, 6:2. В параллельном матче итальянец Маттео Берреттини победил аргентинца Федерико Корию и вместе с Чиличем прошел в третий круг турнира.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марин Чилич (Хорватия) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) — 6:2, 6:2
Маттео Берреттини (Италия, 4) — Федерико Кория (Аргентина, Q) — 7:5, 6:1