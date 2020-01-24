Чилич обыграл Баутиста Агута и вышел в четвертый раунд Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич в матче третьего раунда Australian Open обыграл Роберто Баутиста Агута со счетом 6:7, 6:4, 6:0, 5:7, 6:3.

Матч продолжался 4 часа 10 минут. Хорват сделал 24 эйса, совершил две двойные ошибки и взял 7 брейк-пойнта из 10.

В четвертом раунде Чилич встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Милош Раонич.

В другом матче американец Теннис Сандгрен обыграл соотечественника Сэма Керри со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3

Теннис Сандгрен (США) — Сэм Керри (США) — 6:4, 6:4, 6:4