Чилич обыграл Баутисту Агута и вышел в четвертый раунд Australian Open
Хорватский теннисист Марин Чилич в матче третьего раунда Australian Open обыграл Роберто Баутисту Агута со счетом 6:7, 6:4, 6:0, 5:7, 6:3.
Матч продолжался 4 часа 10 минут. Хорват сделал 24 эйса, совершил две двойные ошибки и взял 7 брейк-пойнта из 10.
В четвертом раунде Чилич встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Милош Раонич.
В другом матче американец Теннис Сандгрен обыграл соотечественника Сэма Керри со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3
Теннис Сандгрен (США) — Сэм Керри (США) — 6:4, 6:4, 6:4