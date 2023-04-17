Чесноков считает, что Медведев не нарушает правила турниров ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянин Даниил Медведев не нарушает правила во время матчей турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Игроки должны разобраться в этом сами. Ничего страшного в том, что Медведев пошел в туалет, нет, такое случается, тем более что они играли в довольно холодную погоду. Визуально казалось, что все было в рамках правил, я думаю, судья ему разрешил удалиться. Если бы что-то было нарушено, судья мог вынести предупреждение, отдать очко, потом гейм сопернику, позже Медведеву могли выписать штраф за нарушение правил, но ничего из этого не произошло, так что думаю, что Даниил не нарушает никаких правил. Я думаю, что Зверев это сказал на эмоциях после поражения. Но, может быть, на корте произошло что-то другое, может, Медведев чем-то его задел. Знаете, Джон Макинрой, когда играл, часто кого-то цеплял, и людям это не очень нравилось. Хотя со мной он всегда вел себя корректно, не знаю почему», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На прошлой неделе Медведев победил Зверева в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После матча Зверев обвинил Медведева в нечестной игре, мотивировав это тем, что россиянин берет перерывы, когда этого делать нельзя, и надолго уходит в туалет.

Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев.