Чесноков назвал заслуженной победу Сафиуллина над Алькарасом

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге «мастерса» в Париже.

«Сафиуллин очень здорово играл под давлением Алькараса и умело пользовался его скоростью. Кроме того, что он с ней справлялся, он сам добавлял остроты и при малейшей возможности играл активно. И хотя Алькарас сделал ранний брейк, но Роман не растерялся и спокойно его потом отыграл. Это очень хорошая победа, можно сказать, небольшая сенсация. Вряд ли кто-то ждал, что Сафиуллин сможет выиграть. Многие надеялись, что получится побороться, но он очень здорово отыграл весь матч и заслуженно выиграл», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

26-летний Сафиуллин впервые победил игрока топ-3. Во втором круге турнира в Париже он сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым. Матч пройдет 2 ноября.