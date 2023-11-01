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Сегодня, 14:34

Чесноков назвал заслуженной победу Сафиуллина над Алькарасом

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге «мастерса» в Париже.

«Сафиуллин очень здорово играл под давлением Алькараса и умело пользовался его скоростью. Кроме того, что он с ней справлялся, он сам добавлял остроты и при малейшей возможности играл активно. И хотя Алькарас сделал ранний брейк, но Роман не растерялся и спокойно его потом отыграл. Это очень хорошая победа, можно сказать, небольшая сенсация. Вряд ли кто-то ждал, что Сафиуллин сможет выиграть. Многие надеялись, что получится побороться, но он очень здорово отыграл весь матч и заслуженно выиграл», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

26-летний Сафиуллин впервые победил игрока топ-3. Во втором круге турнира в Париже он сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым. Матч пройдет 2 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/19171491
Теннис
Андрей Чесноков
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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