Cафин считает Кафельникова порядочным человеком

Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением о Евгении Кафельникове. Он назвал его порядочным человеком.

— Ваше высказывание в адрес Евгения Кафельникова: «Спасибо, что делил бабки по-честному». Это о чем?

— Мы же получали призовые, и он делил их по-человечески, пополам. На тот момент, когда он стоял выше меня, и все равно делил поровну. Это показатель. Дай людям бабки, и посмотришь, что с ними случится. Кафельников, я считаю, — порядочный человек. Если он умеет обращаться с деньгами и умеет их делить, это признак порядочности. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Большое интервью Марата Сафина — здесь