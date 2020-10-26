Австриец Родионов обыграл канадца Шаповалова в Вене

Представитель Австрии Юрий Родионов вышел во второй круг турнира в Вене. Обладатель wild card взял верх над восьмым «сеяным» Денисом Шаповаловым из Канады.

Соперник Родионова определится в матче Альяжа Бедене и Дэниэла Эванса.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Родионов (Австрия, WC) — Денис Шаповалов (Канада, 8) — 6:4, 7:5

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Гаэль Монфис (Франция, 7) — 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока

Кевин Андерсон (ЮАР) — Деннис Новак (Австрия, WC) — 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (8:6)

Борна Чорич (Хорватия) — Тэйлор Фритц (США) — 6:4, 6:4