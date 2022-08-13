Карреньо-Буста обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла британца Джека Дрейпера со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Испанец сделал эйс и две двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 13.

В полуфинале Карреньо-Буста встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 5 926 545 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Джек Дрейпер (Великобритания, Q) — 7:6 (7:4), 6:1