Карреньо-Буста обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира в Монреале
Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла британца Джека Дрейпера со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Испанец сделал эйс и две двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 13.
В полуфинале Карреньо-Буста встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 5 926 545 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Джек Дрейпер (Великобритания, Q) — 7:6 (7:4), 6:1
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