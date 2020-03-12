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ATP отменила все турниры на шесть недель из-за коронавируса

17:45
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в офциальном Twitter сообщила об отмене всех соревнований в течение ближайших шести недель в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона готовы рассмотреть возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса, Турнир «Большого шлема» должен состояться с 29 июня по 12 июля. Это произойдет, если турнир потребуют провести без зрителей.

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