ATP отменила все турниры на шесть недель из-за коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в офциальном Twitter сообщила об отмене всех соревнований в течение ближайших шести недель в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона готовы рассмотреть возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса, Турнир «Большого шлема» должен состояться с 29 июня по 12 июля. Это произойдет, если турнир потребуют провести без зрителей.