ATP и WTA отменили все турниры в Китае до конца 2020 года

ATP и WTA выступили с заявлением, в котором сообщается, что все теннисные турниры в Китае, запланированные в 2020 году, отменены.

Данное решение было принято в связи с постановлением Главного управления спорта Китая, которое запретило проводить на территории страны любые международные соревнования в стране до конца года из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, отменены следующие турниры: ATP 500 в Ченду и Чжухае, ATP 500 в Пекине, «Мастерс» в Шанхае, WTA International в Наньчане и Гуанчжоу, «Премьеры» в Ухане, Пекине и Чжэнчжоу, а также Малый итоговый турнир WTA в Чжухае и Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.

По последним данным Worldometers, в мире зафиксировано 15 666 840 случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. Выздоровели 9 554 890 человек, умерли — 636 789.