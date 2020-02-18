Андухар и Гарин пробились во второй раунд турнира в Рио-де-Жанейро
Испанец Пабло Андухар обыграл своего соотечественника Фернандо Вердаско (6:3, 6:3). Чилиец Кристиан Гарин выиграл у словака Андрея Мартина (4:6, 7:5, 7:6 (7:5)).
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 759 905 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Кория (Аргентина, Q) — Корантен Муте (Франция) — 1:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3)
Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, WC) — Алехандро Давидович (Испания) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5
Педро Мартинес (Испания, Q) — Уго Дельен (Боливия) — 3:6, 6:2, 7:5
Кристиан Гарин (Чили, 3) — Андрей Мартин (Словакия) — 4:6, 7:5, 7:6 (7:5)
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:4
Пабло Андухар (Испания) — Фернандо Вердаско (Испания, 9) — 6:3, 6:3