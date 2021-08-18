Даниил Медведев: «С нетерпением жду возможности поиграть в одной команде с некоторыми принципиальными соперниками»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое участие в Кубке Лэйвера.

«Я очень рад, что в этом году буду представлять европейскую команду на Кубке Лэйвера.

Мы сможем играть в команде. Такой шанс предоставляется не так часто. С нетерпением жду возможности поиграть вместе с некоторыми своими принципиальными соперниками», — цитирует Медведева сайт турнира.

Турнир, в котором команда Европы встречается со сборной остального мира, пройдет в американском Бостоне с 24 по 26 сентября.