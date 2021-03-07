Андрей Рублев стал победителем турнира в Роттердаме
19:30
Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в голландском Роттердаме. В финале он в двух сетах переиграл представителя Венгрии Мартона Фучовича.
Для 23-летнего россиянина это восьмой титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде в карьере. На данный момент Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 7:6 (7:4), 6:4
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