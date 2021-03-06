Фучович стал соперником Рублева по финалу турнира в Роттердаме

Венгр Мартон Фучович пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме. В полуфинале он переиграл в двух сетах хорвата Борну Чорича.

В решающем матче Фучович сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4, 6:1