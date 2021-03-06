Фучович стал соперником Рублева по финалу турнира в Роттердаме
23:10
Венгр Мартон Фучович пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме. В полуфинале он переиграл в двух сетах хорвата Борну Чорича.
В решающем матче Фучович сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4, 6:1
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