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Фучович стал соперником Рублева по финалу турнира в Роттердаме

23:10
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Венгр Мартон Фучович пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме. В полуфинале он переиграл в двух сетах хорвата Борну Чорича.

В решающем матче Фучович сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4, 6:1

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