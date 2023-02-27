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Рублев о матче с Крайновичем: «Это было безумие. Мне удалось успокоить себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над сербом Филипом Крайновичем в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.

«Это было безумие, в моей голове были самые разные безумные мысли... Филип — один из моих хороших друзей, и у нас всегда трудные битвы. Сегодня я выходил на корт, понимая, что будет очень тяжелый матч, и когда он начал так, как начал, я не знал, что делать, потому что он играл очень хорошо. Каким-то образом я успокоил себя и сказал: «Хорошо, начну сначала и повышу свой уровень», и я начал играть намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и закончить его в хорошем ключе», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Рублев обыграл Крайновича со счетом 7:5, 6:2. Соперником 25-летнего россиянина по второму кругу стал испанец Алехандро Давидович Фокина.

Теннис
Андрей Рублев
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