Андрей Ольховский: «Медведеву надо прибавить в стабильности»

Бывший теннисист Андрей Ольховский подвел итог выступлению Даниила Медведева в серии турниров на американском харде, рассказал о сильных и слабых сторонах нашего теннисиста, а также оценил, как россиянин смог победить Новака Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати за счет своей превосходной подачи.

— Я восхищаюсь теми результатами, которые показывает Даниил, — сказал Ольховский. — Особенно великолепным финальным матчем с Гоффеном и победой над Джоковичем в полуфинале. Да и результаты говорят сами за себя. Поэтому просто хочу поздравить Даниила с тем, что он поднялся на пятую строчку мирового рейтинга, и желаю ему, чтобы такой темп сохранился и в дальнейшем.

— За счет чего Даниил смог перевернуть ход матча с Джоковичем?

— У Даниила есть такое прекрасное оружие, как подача, и он не боялся рисковать. Когда он подавал менее активно, то у Джоковича были шансы. Но если Даниил первый и второй раз подает с одинаковой скоростью, то играть против него очень сложно. В этом случае я могу провести параллель с Питом Сампрасом, который в лучшие годы первую и вторую подачи делал с одинаковой скоростью.

— Какие еще у Даниила сильные стороны?

— Мне кажется, что он неплохо играет тактически и стал чаще выходить вперед. Соответственно Даниил стал острее играть справа — слева у него всегда был неприятный для соперников удар. А еще он намного лучше стал выполнять вторую подачу.

— А в чем он еще может прибавить?

— Даниил в целом очень хорошо проводит сезон, но, на мой взгляд, ему стоит прибавить в стабильности выступлений. Последние турниры он отыграл одинаково на высоком уровне, но до этого были взлеты и падения.

— Почему по ходу финального поединка с Гоффеном у него возникали сложности? Усталость от трех недель?

— Все в совокупности. Третий турнир подряд в финале практически без выходных играть экстремально сложно, особенно в тех погодных условиях, в которых проходят эти турниры. Поэтому то, что Даниил все это выдержал и последний турнир завершил победой, говорит о том, что он показывает уровень первой пятерки мира. Ведь не зря он поднялся в топ-5.

— Над Медведевым часто посмеиваются за его, как он сам говорит, любительскую технику. Можно ли это назвать его слабостью? Или это, скорее, его особенность?

— Я считаю, что это его индивидуальная особенность и если он так играет, значит, ему это не мешает. А люди могут обсуждать все, что угодно — результаты же говорят сами за себя.

— Дадите какой-то прогноз по выступлению Даниила на предстоящем US Open?

— На мой взгляд, Даниилу хорошо было бы отдохнуть и потренироваться эту неделю перед турниром. Он уверен в себе, очень хорошо готов, и мы вправе ожидать от него хорошего выступления на US Open. Еще бы я хотел отметить игру Светланы Кузнецовой, которая за последнее время опустилась в рейтинге очень низко, но в Цинциннати показала превосходный результат. Ну и, конечно, Андрея Рублева, который обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. (Петр Григоренко)