Алжирский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
16:42
Алжирский теннисист Аймен Ихлеф получил пожизненную дисквалификацию. Такое жесткое наказание он получил за организацию договорных матчей, сообщает пресс-служба TIU.
23-летнего спортсмена признали виновным в том, что он четыре раза участвовал в договорных матчах. Также он дважды привлекал к участию в них других игроков, трижды не сообщал о предложениях сдать матч.
Теперь спортсмену запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Кроме того, он оштрафован на 100 тысяч долларов.
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