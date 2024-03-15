Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

15 марта, 04:19

Алькарас обыграл Зверева в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он выиграл у немца Александра Зверева — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 19 минут. На 10-й минуте встречи игра прерывалась из-за нашествия пчел.

20-летний испанец сделал 1 подачу навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Алькараса будет итальянец Янник Синнер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:1

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
8
1
Читайте также
МОК озвучил новый пакет санкций против России
Ушел из жизни спортивный комментатор Василий Уткин
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч между Алькарасом и Зверевым прервали из-за нашествия пчел

Медведев обыграл Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости