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Сегодня, 15:41

Алькарас обыграл Де Минаура и вышел в финал турнира в Барселоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне.

Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.

В финале турнира Алькарас с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Буста.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4

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