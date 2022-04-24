Алькарас обыграл Де Минаура и вышел в финал турнира в Барселоне
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне.
Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.
В финале турнира Алькарас с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Буста.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 661 825 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4
Новости