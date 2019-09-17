Алексей Ватутин: «В 13 лет тренировался в колонии»

Российский теннисист Алексей Ватутин рассказал, что в детстве ему пришлось тренироваться на территории тюрьмы. Накануне россиянин победил латвийца Эрнеста Гулбиса в первом круге St.Petersburg Open.

— Начинал тренироваться в Волгограде. Так получилось, что Николай Давыденко тоже там играл до шестнадцати лет, пока не уехал в Германию, — цитирует официальный сайт St Petersburg Open Ватутина. — Мой дядя тренировался вместе с ним, с его братом. И так получилось, что он хорошо знал и Николая, и Эдуарда, и он начал меня тренировать. Дядя был связан с российским футболом и неплохо разбирался в теннисе. Начал меня тренировать лет с шести, наверное. Очень сложно было в Волгограде, залы были дорогие...

Особенно зимой было тяжело. В какой-то момент, когда мне было лет тринадцать, я вообще тренировался на территории тюрьмы, в колонии — там даже Кукушкин тренировался. Там был ангар для военных, был уложен теннисный корт на доске, проведены линии — вот я и тренировался на доске. Играл там с семи утра до девяти, а потом мне еще давали время с восьми до девяти вечера. А после тренировки надо было идти в школу, а зимой холодно, слякоть... Потом нам стали немного помогать спонсоры в Волгограде. Без них я, наверное, не смог бы пробиться.