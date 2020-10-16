Александр Зверев — в полуфинале турнира в Кельне
16:55
Первая ракетка турнира в Кельне Александр Зверев вышел в полуфинал. В матче 1/4 финала представитель Германии одолел Ллойда Харриса из ЮАР.
Соперник Зверева определится в матче австрийца Денниса Новака и испанца Алехандро Давидовича.
Кельн (Германия)
Турнир ATP bett1HULKS Indoors
Призовой фонд 325 610 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 1) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 6:4, 3:6, 6:0
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