Первая ракетка турнира в Кельне Александр Зверев вышел в полуфинал. В матче 1/4 финала представитель Германии одолел Ллойда Харриса из ЮАР.

Соперник Зверева определится в матче австрийца Денниса Новака и испанца Алехандро Давидовича.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 6:4, 3:6, 6:0