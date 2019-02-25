Александр Зверев: "С нетерпением жду начала серии соревнований в США. Надеюсь, больше не буду испытывать проблемы с лодыжкой"

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о восстановлени после травмы лодыжки, из-за которой он был вынужден пропустить весь февраль. Напомним, что теннисист отказался от участия в турнире в Роттердаме.

- Впереди очень плотный график, я с нетерпением жду начала серии соревнований в США, - приводит официальный сайт ATP слова Зверева. - Это очень волнительно, особенно после затяжной паузы после Australian Open. Мне пришлось сняться с турнира в Роттердаме после рекомендаций врача. Надеюсь, в дальнейшем я больше не буду испытывать проблемы с лодыжкой. В настоящее время я тренируюсь по четыре часа в день и чувствую себя нормально.

В январе Зверев дошел до 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде, где потерпел поражение от канадца Милоша Раонича.