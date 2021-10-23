Александр Медведев: «Турнир ATP в Санкт-Петербурге собрал очень хороший состав участников»

Генеральный директор турнира ATP St. Petersburg Open Александр Медведев поделился мнением о составе участников соревнований.

«Несмотря на все трудности, турнир состоится, он уже начинается, жеребьевка проведена. Он собрал очень хороший состав участников. Это, конечно, наши герои, сражавшиеся на Олимпиаде и взявшие медали: и Андрей Рублев, и Аслан Карацев, и Карен Хачанов, любимец публики Роберто Баутиста-Агут, который регулярно принимает участие, и как раньше говорил Николай Озеров — хваленый канадский профессионал Денис Шаповалов», — приводит слова Медведева ТАСС.

По итогам жеребьевки Андрей Рублев сыграет во втором круге с победителем матча между сербом Ласло Джере и белорусом Ильей Ивашко. Аслан Карацев тоже начнет турнир со второго круга и встретится с победителем пары Джон Миллман (Австралия) — Ишай Олиэль (Израиль). Карен Хачанов встретится с французом Адрианом Маннарино в первом круге.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 октября.