Александр Бублик: «Ненавижу теннис от всего сердца. Я играю только ради денег»

Представитель Казахстана Александр Бублик вновь высказался о своей ненависти к теннису. Он отметил, что выступает только ради заработка.

— Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда мне нужно играть, — приводит L'Equipe слова Бублика. — Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо.

Ранее Бублик эмоционально отреагировал на поражение в первом сете матча первого круга на турнире в Монпелье против швейцарца Генри Лааксонена.