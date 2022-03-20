Российские синхронисты уверенно победили в общем зачете первого этапа Мировой серии.

В США и Канаде 19-20 марта проходил первый этап Мировой серии по синхронному плаванию. Турнир состоялся в онлайн-формате — спортсмены записывали видео своих выступлений, затем судьи выставляли оценки, после чего появился итоговый ролик, который похож на реальные соревнования. Российские синхронисты принимали участие в турнире в качестве нейтральных атлетов и победили практически во всех видах. «СЭ» пообщался с четырехкратным чемпионом мира Александром Мальцевым, который уже второй сезон подряд соревнуется при таком формате турниров и рассказал об особенностях подобных стартов, а также о плюсах и минусов онлайн-выступлений.

Рассчитывали, что турниры станут очными

— Почему была придумана серия в онлайн-формате?

— Формат онлайн-соревнований появился во время пандемии, когда было невозможно проводить турниры очно из-за ковидных ограничений. Так мы соревновались в прошлом сезоне — это была единственная возможность участвовать.

— Как вам такой опыт?

— Когда мы в первый раз принимали участие в онлайн-турнире, все было непривычно — приходилось выступать без зрителей, без непосредственного присутствия судей. Мы записывали видео за месяц до публикации трансляции соревнований и результатов. Эта практика была для нас новой, но в этом году мы уже были готовы к такому формату соревнований. Постепенно ковидные ограничения стали сниматься, и мы рассчитывали, что турниры полностью станут очными.

— Сейчас это практически единственная возможность выступать.

— Так происходит в первую очередь из-за политической ситуации — наше выступление на следующих соревнованиях под угрозой. Для нас участие в онлайн-турнирах — один из возможных вариантов показать свои программы. Конечно, мы рады, что поучаствовали в этом этапе, рады, что нас не сняли с соревнований, что выступали хотя бы в нейтральном статусе. К тому же это плюс для разных команд, которые не имеют финансирования, чтобы приехать на международные соревнования. Онлайн они выступить могут, а у нас есть возможность увидеть, насколько наш вид спорта развит во всем мире.

— Какие минусы в таком формате?

— Минусы заключаются в том, что команды записывают видео в собственных бассейнах. У всех разные условия тренировок и выступлений на таких онлайн-соревнованиях — разная глубина, ширина и длина бассейна, разное освещение и другие факторы, создающие разницу при участии на таких турнирах. Например, на очных соревнованиях установлены подводные камеры, по которым специальные люди контролируют, чтобы спортсмены не касались дна. Это считается грубейшим нарушением, и за это снимаются баллы. При онлайн-формате за этим невозможно проследить. В этом плане есть некоторая субъективность.

— В правилах есть определенные критерии, которые касаются бассейна. Это как-то контролируется?

— Такие правила действительно есть, но контроль осуществить невозможно. Каждая команда выполняет требования в меру своих возможностей. Учитывая, что съемка ведется на одну видеокамеру, судьи наблюдают за соревнованиями с определенного ракурса, где она установлена. Эта камера может приближать спортсменов, соответственно, судьям не видно, например, как спортсмены перемещаются по траектории бассейна. А это очень важно в нашем виде спорта и создает некоторую сложность при выставлении оценок.

— Влияет ли как-то на вас, что между записью видео и выставлением оценок проходит почти месяц?

— Нет, потому что после записи выступлений мы их сами анализируем и видим недочеты. Мы осознаем, какие можем получить оценки, поэтому продолжаем работать в обычном режиме и готовиться к дальнейшим соревнованиям.

Оценки при онлайн-формате несколько ниже

— На этом турнире ожидаемые оценки совпали с полученными?

— Да, с учетом того, что это были онлайн-соревнования. По опыту прошлого сезона мы заметили, что оценки при таком формате несколько ниже, чем на реальных турнирах, — это, скорее всего, связано с субъективностью и невозможностью оценивать всех спортсменов в равных условиях.

— Для того чтобы записать видео, есть только одна попытка?

— По правилам данных соревнований каждой команде предложено выбрать часовой интервал, в который нужно записать свою программу. Дальше организаторы за 5-10 минут до его начала присылают специальный код — его нужно написать на листе бумаги и показать в начале и в конце записи видео, чтобы было видно, что оно никак не обрезано и не скомпилировано. Ограничений на число записей нет. Теоретически спортсмены могут записывать не один раз свое выступление. Но его нужно сделать от и до и успеть отправить в этот часовой интервал. Соответственно, с каждым последующим разом сил у спортсменов становится все меньше и меньше — все заинтересованы сделать программу максимально хорошо с первого раза.

— После того как видео собраны в один ролик, а оценки выставлены, вы просматриваете полную запись?

— Да, мы смотрели онлайн-трансляцию соревнований, чтобы увидеть общую картинку — кто принимал участие и какие оценки получил. Свои оценки мы разобрали в тот же день, как записали видео, сейчас только смотрели на итоговый результат и на то, что подготовили другие команды.

— Есть ли сейчас какие-то планы?

— Сейчас мы готовимся к чемпионату России, который пройдет в апреле. Что касается международных соревнований, мы не можем делать никаких прогнозов, поскольку все зависит от решения международных федераций. На данный момент Европейская лига плавания отстранила нас от всех европейских стартов, а международная федерация допускает нас до участия в нейтральном статусе. Окончательное решение о чемпионате мира и этапах Мировой серии будет принимать тренерский штаб сборной России. Мы на это повлиять не можем.

— Но шанс на чемпионат мира есть?

— Какой-то маленький шанс остается, но на данный момент все зависит от наших тренеров. Официальных распоряжений о нашем отстранении пока не было, но какое будет решение тренерского штаба, я сейчас не могу сказать.