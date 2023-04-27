Колесниченко — о новой партнерше Дорошко: «Быстро притерлись друг к другу. Самое главное — желание»

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» рассказала о том, как проходила адаптация к работе с новой партнершей Майей Дорошко.

«На удивление очень быстро притерлись друг к другу. С Майей вместе начали тренироваться буквально только в сентябре-октябре, вместе стали работать, но уже отличное понимание. Вообще для меня самое главное — это желание. И не только для меня, для всего нашего тренерского штаба.

Мы обсуждали кандидатуру партнерши вместе с Татьяной Николаевной Покровской, и одним из главных критериев было желание работать. Для меня лично — так и вовсе самое главное. Если спортсменка хочет — то с ней можно сделать все что угодно.Надо смотреть, чтобы девочки подходили друг другу по ногам, по кондициям. Как они выглядят. Да, я чуть ниже, но значит, надо вытягиваться! Майя придает мощи нашему дуэту. Много хороших отзывов услышала в Казани о том, что мы хорошо смотримся, и это приятно. Значит, мы все правильно делаем», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Светлана в Казани впервые выиграла чемпионат России в дуэте с Дорошко.