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Синхронистка Шишкина: «Ласицкене и Магучих? А у нас тоже такое было»

14:28
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В гостях у «СЭ» побывала победительница трех Олимпиад, 14-кратная чемпионка мира и один из главных блогеров российского спорта — синхронистка Алла Шишкина. Среди прочего она рассказала о взаимоотношениях с украинскими сспортсменками.

Алла Шишкина.Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной

— Российские синхронистки очень тепло общаются с украинскими. В этой связи вы удивились скандалу вокруг истории с общим фото Марии Ласицкене и Ярославы Магучих?

— А у нас тоже такое было. Просто так не раскручивали.

— Так, расскажите.

— Одна из девочек, выступавших в дуэте, отвечая на вопрос на пресс-конференции по поводу отношений с россиянками, сказала, что мы дружим и все вообще хорошо. Так украинский дипломат потом заявил, что она подрывает дипломатические и даже военные отношения!

— Ужас!

— На днях выложила с концерта девушку, которая пела на украинском языке. Отметила в «сториз» всю украинскую сборную и написала, что никакие политические распри нас не разведут. Репостнули только две девочки. Остальные написали: «Алла, мы тебя тоже очень любим, но выкладывать такое не можем — будет выговор».

— Как вы это объясняете? Политика политикой, но спорт — это же другое.

— Да ладно вам, не прикидывайтесь дурачком. Спорт и политика идут рядом. Спорт — это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек. Всем прислала сердечки и сказала, что жду их в гости. А они: «Это сейчас тоже проблема...»

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Роман Шишов все материалы автора Владимир Иванов все материалы автора

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