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Шишкина: «Если тебе нужна взрывная сила — сексом надо заниматься»

14:18
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В гостях у «СЭ» побывала победительница трех Олимпиад, 14-кратная чемпионка мира и один из главных блогеров российского спорта — синхронистка Алла Шишкина. Среди прочего она рассказала, какое значение имеет секс перед соревнованиями.

Алла Шишкина.Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной

— Есть теория, что секс помогает девушкам перед стартом. Это на самом деле так?

— Я не проверяла. Потому что мы уезжаем на сбор задолго до соревнований. Например, перед Токио уехали за месяц. Но я писала у себя в Instagram пост на эту тему. Опиралась на исследования врачей, консультировалась с Денисом — нашим доктором. Так вот научное сообщество говорит, что если тебе нужна взрывная сила — сексом надо заниматься. А если впереди длительная циклическая работа, то скорее нет. Но есть еще нюансы каждого организма. И нужно прислушиваться в первую очередь к себе. Если чувствуешь, что секс помогает, то вперед.

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Роман Шишов все материалы автора Владимир Иванов все материалы автора

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