Шишкина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании

В гостях у «СЭ» побывала победительница трех Олимпиад, 14-кратная чемпионка мира и один из главных блогеров российского спорта — синхронистка Алла Шишкина. Среди прочего она рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях .

— В игровых видах, когда идут длительные сборы, случается такое, что девочки начинают дружить с девочками. Волейболистка Татьяна Кошелева рассказывала, что, когда играла в Бразилии, в ее команде было сразу пять таких.

— В синхронном плавании ни разу этого не встречала. Возможно, потому, что синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами. Постоянно по бортику ходят, например, ватерполисты. Мы всегда засматривались на эти фигуры аполлонов. Прыгуны в воду опять же красивые пацаны. Дружить с девочками даже мыслей не возникало.

Да и это же, наверное, не так все просто. Нужно родиться с другой ориентацией. В общем, отвечая на ваш вопрос: меня никто в команде не клеил (смеется). При этом я очень толерантный человек. У меня есть самые разные друзья, и ко всем я отношусь хорошо. Каждый волен делать в своей постели то, что хочет.