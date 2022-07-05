Синхронист Мальцев: «Полностью поддерживаю инициативу FINA допустить мужчин до участия в группах»

Четырехкратный чемпион мира в смешанном дуэте Александр Мальцев поддерживает включение мужского соло в синхронном плавании в программу чемпионатов мира.

«Полностью поддерживаю инициативу FINA включить мужское соло в программу чемпионатов мира, а также допустить мужчин до участия в группах, поскольку на данный момент у нас только одна дисциплина с участием мужчин — смешанный дуэт, если быть точнее, то две — технический и произвольный смешанные дуэты, — цитирует ТАСС Мальцева. — Конечно, для развития нашего вида спорта как смешанного хотелось бы видеть больше дисциплин с участием мужчин, это очень хороший момент, это было сделано уже в Мировой серии два года назад, то есть не нововведение, просто впервые появится на чемпионатах мира. При этом мужчины уже выступали в соло, я в том числе. Что касается группы, опять-таки в Мировой серии уже разрешали выступать смешанным командам, это было очень интересно и зрелищно, поэтому разрешение включить мужчин в состав групп на Олимпиаде ожидаемо, оно, на мой взгляд, является компромиссом, поскольку рано или поздно все придут к тому, что группы будут чисто смешанными».

Международная федерация плавания (FINA) планирует включить в программу чемпионатов мира в дисциплине «соло» в синхронном плавании участие мужчин, а также разрешить участие мужчин в соревнованиях групп на Олимпийских играх. Предполагается, что в соревнованиях групп на Олимпиаде национальные федерации смогут заявлять до девяти участников, двое из которых могут быть мужчинами. Одновременно выступать смогут лишь восемь человек.