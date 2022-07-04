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Сегодня, 22:06

FINA планирует включить мужское соло в синхронном плавании в программу чемпионатов мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация плавания (FINA) планирует включить в программу чемпионатов мира в дисциплине «соло» в синхронном плавании участие мужчин, а также разрешить участие мужчин в соревнованиях групп на Олимпийских играх. Соответствующий документ опубликован на сайте организации в понедельник, сообщает ТАСС.

Предполагается, что в соревнованиях групп на Играх национальные федерации смогут заявлять до девяти участников, двое из которых могут быть мужчинами. Одновременно выступать смогут лишь восемь человек.

На данный момент в олимпийскую программу входят две дисциплины — «дуэт» и «группа», в обеих могут принимать участие только женщины.

В программу чемпионатов мира входит дисциплина «микст-дуэт» — в паре выступают мужчина и женщина.

Источник: https://tass.ru/sport/15122121
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