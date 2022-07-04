FINA планирует включить мужское соло в синхронном плавании в программу чемпионатов мира

Международная федерация плавания (FINA) планирует включить в программу чемпионатов мира в дисциплине «соло» в синхронном плавании участие мужчин, а также разрешить участие мужчин в соревнованиях групп на Олимпийских играх. Соответствующий документ опубликован на сайте организации в понедельник, сообщает ТАСС.

Предполагается, что в соревнованиях групп на Играх национальные федерации смогут заявлять до девяти участников, двое из которых могут быть мужчинами. Одновременно выступать смогут лишь восемь человек.

На данный момент в олимпийскую программу входят две дисциплины — «дуэт» и «группа», в обеих могут принимать участие только женщины.

В программу чемпионатов мира входит дисциплина «микст-дуэт» — в паре выступают мужчина и женщина.