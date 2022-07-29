Покровская о возможной смене гражданства: «Спортсменам нужна мотивация и возможность выступать. Они лучшие»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможность смены спортивного гражданства лидерами российской сборной.

«Интерес к нашим спортсменам и тренерам есть всегда. И никто ничего не может гарантировать. Но думаю, что наши спортсмены будут оставаться в России и защищать честь России. Есть определенная уверенность, что смены гражданства массово не случится. Бренд России никуда не денешь, переедет кто-то в другую страну или нет. Вот возьмем австрийский дуэт, они гречанки и вроде как «изменили» Греции. И не все судьи восприняли этот факт положительно! Готовились они в Греции, там в основном школу получали. Возможно, поэтому их так долго придерживали, не пускали на пьедестал.

Конечно, мы переживаем за свое будущее. Прежде всего за участие в Олимпийских играх. Та же Света Колесниченко, она никуда не уйдет из нашей страны, будет выступать, но у нее должна быть мотивация выступать. Приложим все силы, чтобы она не ушла из спорта. Ведь помимо спорта можно еще же много какой занятости себе найти. Очень все переживаем за Сашу Мальцева. Он должен выступать, он сильнейший", — сказала Покровская.

Отметим, что спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года.