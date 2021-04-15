Сборная России по синхронному плаванию в конце марта сделала прививку от коронавируса. Об этом в интервью «СЭ» рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

— Прививку все делали добровольно?

— Разумеется. Вообще никого не принуждали. Девчонки сами прекрасно понимают ответственность. И за свое здоровье, и за общий труд. Впереди чемпионат Европы в Будапеште, потом Олимпиада в Токио. Если, не дай бог, перед стартом у кого-то будет положительный тест, домой отправят всю команду. Ну и зачем рисковать?

— Вы тоже вакцинировались?

— Мне пока нельзя — высокий титр антител. Как только уменьшится, постараюсь сразу сделать прививку. Но нужно все грамотно рассчитать. Ведь придется снижать нагрузку на три дня, руку желательно не мочить. Да и реакция организма непредсказуемая. Вон, у многих девочек после первой прививки подскочила температура...

— Давно вы «корону» перенесли?

— А я не знаю.

— Вот так ответ.

— Когда осенью простудилась, врач поставил диагноз — ОРВИ. Сдавала кучу тестов — все отрицательные. И вдруг в декабре появились антитела. Я, конечно, удивилась. Но ни в коем случае не расстроилась.

— Из сборной кто-то переболел?

— Двое или трое — бессимптомно. А вот тренер Татьяна Данченко лежала в больнице с высокой температурой.

(Александр Кружков)

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