Одна из самых титулованных спортсменок России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об Ольге Ларкиной, чемпионке мира-2005 в групповых упражнениях, которая скончалась в 20 лет от аневризмы аорты.

— Многие уже забыли, что за три года до Олимпиады в Пекине мы потеряли Ольгу Ларкину, — сказала Ромашина. — У нее на тренировке сильно заболел живот. Вызвали «скорую», отвезли в Боткинскую. На третий день сказала врачам, что ей уже лучше. А утром мы узнали, что Оли больше нет. 20 лет...

— Диагноз?

— Аневризма аорты. Как выяснилось, с детства была патология, которую невозможно определить при обследовании.

— Представляю ваш шок.

— В групповой программе у каждого из участников своя линия. И на тренировках мы долго не сужали ряды, оставляли свободным место, где выступала Оля. Пока тренеры не подобрали ей замену. А еще на всех соревнованиях, включая Игры в Пекине, втихаря проносили с собой на награждение фотографию Оли. Для нас она такая же олимпийская чемпионка, как и мы.

(Александр Кружков)

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