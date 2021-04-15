Ромашина о секретах синхронисток: «За пару недель до соревнований брить ноги не рекомендуется»

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объяснила в интервью «СЭ», почему представительницы этого вида спорта в какой-то момент перестают брить ноги.

— Мария Шурочкина уверяет, что синхронистки не бреют ноги. В самом деле?

— По-моему, об этом рассказывала Алла Шишкина...

— Значит, еще и она.

— Мы — девушки, и не должны забывать о красоте, эстетике. Так что ноги, разумеется, бреем. Но! За пару недель до соревнований действительно не рекомендуется. Моментально теряется ощущение воды, ты уже не чувствуешь уровень погружения. Где тебе выше колена на 10 сантиметров, где ниже. Это невозможно подравнять. А нам надо четко держать синхрон. Иначе судьи снизят оценку.

(Александр Кружков)

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