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«Из нее получился бы идеальный президент МОК». Данченко — о Ромашиной

Данченко считает, что олимпийская чемпионка Ромашина может стать идеальным президентом МОК
15:00
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Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала о будущем своей ученицы — семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной.

— Кем видите Ромашину в будущем? Тренером? Функционером? Депутатом?

— Точно не депутатом. На мой взгляд, из нее получился бы идеальный президент МОК. А что? Умная, волевая, честная, порядочная. О спорте знает все. Прекрасно говорит по-английски. Считаю, Света как никто достойна этой должности.

Полностью интервью Данченко

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