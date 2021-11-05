Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала о будущем своей ученицы — семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной.

— Кем видите Ромашину в будущем? Тренером? Функционером? Депутатом?

— Точно не депутатом. На мой взгляд, из нее получился бы идеальный президент МОК. А что? Умная, волевая, честная, порядочная. О спорте знает все. Прекрасно говорит по-английски. Считаю, Света как никто достойна этой должности.

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