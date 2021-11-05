Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», оценила шансы семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной выступить на Играх-2024.

— Есть хоть один шанс, что увидим Ромашину в Париже-2024?

— Вряд ли. У нас такой вид спорта, что нельзя работать вполноги. На каждой тренировке надо выкладываться по максимуму. Загвоздка еще в том, что на Олимпийских играх нет в группе запасной. Если бы Света выступала исключительно в дуэте — полагаю, могла бы задуматься о Париже. Все-таки до Игр меньше трех лет.

— В группе справились бы и без Светланы?

— Конечно. У нее бы тогда был щадящий график, одна тренировка в день. Но разделение невозможно: те, кто заявлен в дуэте, должны и в групповых программах выходить. А это огромная физическая нагрузка.

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