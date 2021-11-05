Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об отношении к откровенным фотографиям спортсменок в соцсетях.

— Что синхронистка должна выложить в Instagram, чтобы вы ей сказали: «С ума сошла? Немедленно убери!»

— Судьба распоряжается так, что мои ученицы после завершения спортивной карьеры занимают серьезные посты. Становятся статусными личностями, медийными. Я смотрю вперед — вдруг кто-то потом эту откровенную фотку достанет. Попытается повлиять на человека, на решения. Вот и говорю: «Не забывай, кто ты. Будущее может зависеть от твоего прошлого, от этих публикаций...»

— Вы про Субботину и ее фотографии с пляжа?

— Да, в основном это касается Вари. Она девушка яркая, красивая, с великолепными формами. Главное, в самом скромном виде все равно будет блистать!

— С двумя Светланами — Ромашиной и Колесниченко — в этом плане проще?

— Они уже взрослые, все понимают. Да и Варя неглупая девочка, хватило одного разговора. С тех пор претензий нет.

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