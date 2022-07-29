Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила девиз летней Олимпиады-2024 в Париже «Игры, открытые для всех» и призналась, что команда волнуется относительно возможности участия в этих Играх.

«Олимпийские игры открыты для всех? Честно говоря, не слышала еще такой девиз. Но это прекрасно. Значит, есть надежда, что если эти Игры открыты для всех, то почему не для нас? Щелкнули по носу. Нам можно будет опираться на эту мысль. Пусть они с другим смыслом этот девиз придумывали, а у нас смысл свой. Будем настаивать. Будем бороться за участие в этих Играх. Страшно переживаем, наши спортсменки переживают... Особенно Света Колесниченко. У спортсменов должна быть мотивация», — сказала Покровская.

Отметим, что спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года. Крайним сроком для отбора на Олимпиаду в Париже в водных видах будет февраль 2024 года.