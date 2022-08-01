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Сегодня, 14:49

Синхронистки Субботина и Колесниченко выиграли техническую программу на «Играх дружбы»

Виктория Кравченко
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Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко сегодня, 1 августа, выиграли техническую программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани.

Спортсменки набрали 97,2919 балла. Второе место заняли белорусски Василина Хандошка и Дарья Кулагина (93,8896). Третьими стали Валерия Попова и Аделина Сагитова (88,3333).

В соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе победили россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (95,4966). Вторые — Артур Коршунов и Александра Лямасова (86,4214). На третьем месте — Иван Мартинович и Елена Контич из Сербии (76,1685).

Варвара Субботина
Климент Колесников
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