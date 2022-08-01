Синхронистки Субботина и Колесниченко выиграли техническую программу на «Играх дружбы»

Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко сегодня, 1 августа, выиграли техническую программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани.

Спортсменки набрали 97,2919 балла. Второе место заняли белорусски Василина Хандошка и Дарья Кулагина (93,8896). Третьими стали Валерия Попова и Аделина Сагитова (88,3333).

В соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе победили россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (95,4966). Вторые — Артур Коршунов и Александра Лямасова (86,4214). На третьем месте — Иван Мартинович и Елена Контич из Сербии (76,1685).