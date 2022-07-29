Тренер Покровская об усталости от российских побед: «Всегда говорю девочкам: вы худшие»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала об отношении к успехам отечественных синхронисток в мире. В XXI веке на уровне Олимпиад золото не смогла взять ни одна другая страна.

«Вы посмотрите на настроение наших тренеров перед стартом. Никогда такого не было, чтобы был неуважительный подход. Я всегда говорила своим девочкам в бассейне, вы худшие! Хуже этих, хуже тех. Посмотрите на Италию, на Китай, а вы где и зачем? И не только я, мы все бьемся за каждую копеечку, никогда не смотрим на себя как на одних в пустыне. А настроения, они всегда разные. Есть недоброжелатели, которые ехидничают. Ну что, какой сюрприз нам приготовили эти соревнования? Говорили нам такое. Какой-какой, русские будут первые. Но после соревнований все признают. У русских нет никакой гегемонии, по крайней мере мы ее так не воспринимаем и постоянно работаем. Вот когда она появится, и мы успокоимся, вот тогда и пойдет крах русского синхронного плавания.

Усталость от наших побед? Мы честно боролись, у нас менялся состав. На последней Олимпиаде у нас состав был очень именитый, только две девочки были не обремененные медалями. Одна молодая и одна девочка из Донецка. Все остальные с титулами. Это и проще, но и тяжелее. Спортсменки себя уважают, требуют к себе отношения. А для меня они же дети, есть медали или нет. Но мы все также волнуемся. Сейчас я слышала разговоры о том, что наконец-то честная будет борьба за золото. А как так, мы что, не честно боролись? Это спорт, это борьба. Она не всегда бывает честная, в некоторых видах спорта коррупция процветает. Но, слава богу, не у нас, у нас купальник не режут, коньки не крадут», — сказала Покровская.

Отметим, что спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года. Чемпионками мира в отсутствие сборной России стали сборные Китая, Италии и Украины.