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Сегодня, 08:48

Тренер спасла американскую синхронистку, потерявшую сознание и ушедшую под воду во время выступления

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анита Альварес и Андреа Фуэнтес.
Фото AFP

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание во время своего выступления на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште (Венгрия).

Вчера, 22 июня, во время финала произвольной программы солисток 25-летней американке стало плохо и она начала тонуть, но тренер сборной США Андреа Фуэнтес прыгнула в бассейн и вытащила ее на поверхность.

Альварес доставили в медицинский центр, где было выявлено, что с ней все в порядке.

Завтра, 24 июля, синхронистка планирует выступить в командных соревнованиях.

Синхронное плавание
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