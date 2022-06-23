Тренер спасла американскую синхронистку, потерявшую сознание и ушедшую под воду во время выступления

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание во время своего выступления на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште (Венгрия).

Вчера, 22 июня, во время финала произвольной программы солисток 25-летней американке стало плохо и она начала тонуть, но тренер сборной США Андреа Фуэнтес прыгнула в бассейн и вытащила ее на поверхность.

Альварес доставили в медицинский центр, где было выявлено, что с ней все в порядке.

Завтра, 24 июля, синхронистка планирует выступить в командных соревнованиях.