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FINA отстранила потерявшую сознание синхронистку Альварес от участия в командном турнире

Алексей Еремин
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Международная федерация плавания (FINA) отстранила американскую синхронистку Аниту Альварес от участия в командных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште (Венгрия). Ранее спортсменка потеряла сознание во время своего выступления.

«После обсуждений FINA решила, что Анита Альварес не должна сегодня участвовать в соревнованиях, — цитирует ТАСС пресс-службу FINA. — Здоровье и безопасность спортсменов всегда должны стоять на первом месте. Хотя FINA понимает, почему это решение разочаровало спортсменку, это решение было принято с учетом ее интересов. FINA рада, что Анита Альварес уже добилась определенного выздоровления, и надеется вскоре снова увидеть ее на соревнованиях».

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Американская синхронистка чуть не утонула на чемпионате мира. И это с ней не впервые

22 июня во время финала произвольной программы солисток 25-летняя Альварес потеряла сознание и начала тонуть. Тренер сборной США Андреа Фуэнтес прыгнула в бассейн и вытащила спортсменку на поверхность. Альварес доставили в медицинский центр, где было выявлено, что с ней все в порядке.

Источник: https://tass.ru/sport/15029003
Синхронное плавание
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Тренер спасла американскую синхронистку, потерявшую сознание и ушедшую под воду во время выступления
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