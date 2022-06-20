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Сегодня, 14:19

Трехкратная олимпийская чемпионка Шишкина считает, что Австрия должна была опередить Украину на чемпионате мира

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Алла Шишкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, колумнист «СЭ» Алла Шишкина оценила в своем Telegram-канале «РусАллочка без воды» итоги соревнований технических дуэтов на проходящем сейчас в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

Золото взяли китаянки, второе место заняли украинки, третье — представительницы Австрии.

«Если говорить про исполнение и сложность, то вторыми должны были стать сестры из Австрии. Высокий темп, близкая работа, высота в элементах — у них были лучше, чем у дуэта с Украины», — написала Шишкина. — Посмотрите видео соревнований и сможете сами оценить исполнение, оценки и сделать выводы".

Алла Шишкина
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