Александр Мальцев: "Надеюсь на включение микста в олимпийскую программу"

Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по синхронному плаванию Александр Мальцев выразил надежду, что ему удастся выступить на Олимпиаде благодаря включению соревнований микст-дуэтов в программу Игр.

Вопрос включения турнира микст-дуэтов в олимпийскую программу пока не решен, но дисциплина может появиться на Играх 2024 года в Париже.

– Конечно, я надеюсь на включение микста в олимпийскую программу, потому что я сейчас прикладываю все усилия для этого и запустил кампанию "Mixed to Olympics" в соцсетях, где всячески агитирую за то, чтобы микст-дуэты вошли в программу Олимпийских игр, – приводит ТАСС слова Мальцева. – У нас в этом году очень много этапов мировых серий, в которых мы участвуем. Сейчас уже в трех поучаствовали, Кубок Европы приходится пропускать из-за болезни Майи, и дальше мы еще должны выступить на двух этапах Мировой серии, и дальше чемпионат мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Кванджу (Южная Корея) с 12 по 28 июля.

Мальцев и Губерниев продвигают синхронное плавание в миксте на Олимпиаду. Это надо видеть!