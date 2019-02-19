Мальцев и Губерниев продвигают синхронное плавание в миксте на Олимпиаду. Это надо видеть!

Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по синхронному плаванию Александр Мальцев запустил рекламную кампанию "Микст - на Олимпиаду". Синхронист планирует добиться включения состязаний смешанных дуэтов.

В пиаре микста Мальцеву помог известный комментатор Дмитрий Губерниев.

"В июне на 134-й сессии МОК в Лозанне (Швейцария) будет утверждена программа летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

К сожалению, у меня нет информации, что FINA подала заявку на включение в программу Олимпиады-2024 соревнований смешанных дуэтов в артистическом плавании.

Артистическое плавание перестало быть женским видом спорта в 2015 году, когда на чемпионате мира дебютировали смешанные дуэты. Сейчас миксты уже входят в программу чемпионатов континентов, Мировой серии, юниорских чемпионатов мира.

Идеологически, творчески и конструктивно микст отличается от других дисциплин. Участие мужчин позволяет исполнять более сложные элементы, делает программы динамичнее, даёт возможность использовать больше сюжетов и ярче раскрывать образы.

Но артистическое плавание остаётся единственным видом спорта, который не является чисто женским, однако в программе Игр представлен только девушками. Я не хочу говорить о дискриминации. Важно другое: мужчины-синхронисты достойны участия в Олимпийских играх.

Обращаюсь ко всем!

Друзья-соперники! Давайте покажем, насколько артистическое плавание – вполне мужской вид спорта!

Сейчас я опубликую прикольный ролик. Вы также приглашайте на мастер-классы популярных людей и великих чемпионов, снимайте – и выкладывайте с хештэгом #MixedToOlympics!

Великолепные девушки и великие чемпионки– надеюсь на вас!

Наконец, обращаюсь к организациям и чиновникам. Помогите реализовать олимпийскую мечту!" - написал Мальцев в Инстаграме.

"Я обратился с предложением попробовать простейшие элементы артистического плавания ко многим звёздам российского спорта. Первым откликнулся Дмитрий Губерниев – влиятельный журналист, крутой комментатор и яркий шоумен. Смотрите короткий клип, как всё происходило. Подробная версия – как-нибудь на большом экране. Смешанные дуэты должны быть в программе Олимпийских игр!" - подписал спортсмен совместный видеоролик.