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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:38

Россиянка Лукьяненко взяла золото в заплыве на 100 метров брассом и установила рекорд Паралимпиады

Алина Савинова
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Российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады-2024 в Париже в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ11.

В финале соревнований 22-летняя спортсменка показала результат 1 минута 18,31 секунды, установив паралимпийский рекорд. Она превзошла достижение представительницы Кипра Каролины Пелендриту (1 минута 19,78 секунды), которая выиграла бронзу в этих соревнованиях (1.21,64). Серебро завоевала китаянка Ма Цзя (1.19,24).

Это четвертая награда Лукьяненко на этих Играх. Ранее она взяла золотую и две бронзовые медали.

Источник: https://www.sport-express.ru/paralympics/summer/2024/medals/
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